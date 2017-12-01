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01 Aralık 2017 11:14

Besni’de öğrencilerden depremzedelere yardım

Adıyaman’ın Besni Özel İdare Ortaokulu tarafından Irak’ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye’ye bağlı Halepçe ve Derbendihan’da depremden etkilenen depremzedeler için kermes düzenlendi.

Besni’de öğrencilerden depremzedelere yardım

01 Aralık 2017 11:14


Kermesten elde edilen gelir depremzedelere gönderilmek üzere Okul Müdürü Haydar Coşkun ve öğrenciler tarafından Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan’a teslim edildi. Okula duyarlılığından dolayı teşekkür eden Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, "Besni Özel İdare ortaokulumuz Süleymaniye’de yaşanan depremden etkilenen depremzedeler için düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri oraya ulaştırılmak üzere bize teslim ettiler. Biz de bunu genel merkeze göndererek depremzedelere ulaştıracağız. Okulumuza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.




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