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Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Eren Geçen idaresindeki 07 SK 929 plakalı otomobil, Devrent Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kazada yaralanan sürücü Eren Geçen olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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