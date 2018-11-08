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Besni'de polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.


Edinilen bilgiye göre, Besni Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonucunda Yenikent 1. TOKİ civarında durdurduğu F.D. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 5 gram jameika isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.


Yine Gaziantep'ten gelmekte olan bir aracı istihbarı çalışmalar sonucu Betaş uygulama noktasında durdurarak araç ile S.D. ve A.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 6 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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