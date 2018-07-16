Besni’de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Gaziantep’ten ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otomobili Yenikent uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramalarda yaklaşık 8 gram jameika isimli uyuşturucu madde, 1 adet extasy uyuşturucu hap ve bir adet sigara içerisinde içime hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K., A.N., S.L. ve E.V. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.