Besni'de şehit ikiz polis memurlarının ismi üst geçide verildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adı ilçemize bağlı Kurugöl Köyünde inşa edilen üst geçide verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kurugöl Köyü Muhtarı Hamza Yıldırım, “Köy heyetimizin almış olduğu karar ile 15 Temmuz da şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ismi yapımı tamamlanan üst geçide verildi.

Vatanı için gözünü kırpmadan şehit olan bu kahraman kardeşlerimizin isimlerini yaşatmak için aldığımız bu karar için, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığımıza talebimizi iletmiştik. Onlarında uygun görmesi ve bakanlığımızın da onayının ardından tabelamız Elazığ Karayolları 8. Bölge müdürlüğü tarafından yerine takıldı.

Bu hizmetin gerçekleşmesinde ve üstgeçide şehitlerimizin isminin verilmesinde büyük çaba sarf eden başta İlçe Kaymakamımız Ahmet Gencer Bey olmak üzere, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin'e ve karayolları çalışanlarına köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.