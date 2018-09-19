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Besni'de uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Yukarısarhan Mahallesi lise caddesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A. ve G.A. isimli şahısların üst aramasında 8 gram Jameika uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtildi.

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