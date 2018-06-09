Besni’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında asayiş ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda durumlarından şüphelenilen M.K. ve M.E. isimli şahısların yapılan üst aramasında 2 paket halinde 15 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer taraftan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen M.Ç. isimli şahsın da üst aramasında 8 gr jamaika marka uyuşturucu ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.