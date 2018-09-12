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Bıçakla gezen şahıs yakalandı

Adıyaman’da, jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 62 santim uzunluğunda olan bıçak yakalandı.

Adıyaman'da, jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 62 santim uzunluğunda olan bıçak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, suçla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma bölgesinde durumundan şüphelendiği K.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramasında 62 santim uzunluğunda 1 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen bıçağa el konulurken K.A., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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