‘Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik’ konferansı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’da Ramazan coşkusunu ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleri sürüyor.

‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Adıyamanlılarla buluşan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, ‘Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik’ konusunda konferans verdi. Demokrasi Parkı içerisinde bulunan alanda gerçekleştirilen konferansta, gençlerin yetiştirilme tarzı, hangi davranışların doğru veya yanlış olduğu gibi konularda katılımcılara bilgiler aktaran Aslanhan’ın sözleri davetliler tarafından dikkatle dinlendi. Anne ve babaların çocukları ile ilgilenmelerinin önemine ve bunun çocuğun psikolojik gelişimine katkısına da değinen Aslanhan’ın, özellikle teknolojik araçlar ile sosyal medyanın gençler ve aileler üzerindeki etkisine dikkat çekmesi ve bunun için yaşanmış hikayelerden yola çıkarak örnekler paylaşması davetliler üzerinde etki bıraktı.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, program sonunda sahneye çıkarak, gösterdiği performanstan dolayı Aslanhan’ı tebrik etti.

Başkan Kutlu, sahneye davet ettiği 20. Dönem Adıyaman milletvekili Ahmet Doğan ile birlikte Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan’a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.