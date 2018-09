Bilsem uyum programına başladı

Adıyaman Bilsem'de eğitim alan ilk, orta ve lise öğrencilerinden oluşan 210 öğrencinin öğretmenler ile olan uyumunu sağlamak için eğitimler başladı. Uyum etkinliğinin amacı, öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimi engelleyen duvarları yıkarak yerine yıllar boyunca sürecek olan sağlıklı ve sıcak bir iletişim kanalının açılmasını sağlamak.

Bu nedenle 2 hafta boyunca sürecek olan uyum etkinliklerine öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle sıcak diyaloglar kuracağı, birbirini tanımaya yönelik diyalogların oluşacağı etkileşimli bir uyum ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Bilsem'in projesi kabul edildi

Adıyaman Bilsem'in Erasmus + Okul Eğitimi Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 - Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projeleri kapsamında fonlanan "Similarities, Attitudes, Motivation and Emotions - The Same Project" adlı projesinin kabul edildiği açıklandı.

Bilsem Müdürü Fuat Tokur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi ile İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Portekiz ve İtalya'dan okullar ile beraber ‘Similarities, Attitudes, Motivation, Emotions -Same' adlı projemiz, Erasmus+, İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında hazırlandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafında yayınlanan Erasmus + Okul Eğitimi Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 - Okullar Arası Değişim Ortaklıkları listesinde 2018-1-UK01-KA229-047929_3 referans numara ile kabul edildi. Proje kapsamında benzerlikler, tutumlar, motivasyon, duygu konuları ele alınacaktır. Proje, okul ve kurumlarımızda mevcut olan sosyal içerme problemi ve sorunun çözümü için aktif bir katılımın gerekliliğinden doğmuştur, Avrupa ve Türkiye hakkında daha fazla farkındalık yaratmak için işbirliğini genişletmek ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşarak dezavantajlı öğrencilerin desteklenerek başarılı olmaları hedeflenmektedir. Sorumlu ve hoşgörülü olmak konuları işlenecek, öğrenci-öğretmenlerin eğitim kurumlarına yerinde ziyaret ve uzman kişiler tarafından personel eğitimi gerçekleşecektir” dedi.

Tokur, “Projenin öncelikleri sosyal içerme, erken okul terklerinin önlenmesi ve dezavantajlı öğrencilerin proje ve okul etkinliklerine dahil edilmesi, eğitim- öğretim esnasında aktif olmalarının sağlanması ve topluma kazandırılmasını desteklemektir. Projenin hedefleri ise, öğrencilerin analitik düşünme, iletişim, kişilerarası ilişkiler geliştirilmesi, yetenek, güçlü ve zayıf yönleri fark etmek, zayıf yönleri geliştirmek, liderlik, motivasyon ve ekip çalışması becerilerini geliştirmek, yenilikçiliği teşvik etmek, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme, yabancı dil öğrenimini sağlanması, dezavantajlı çocukların proje faaliyetlerine dahil edilmesine özen gösterilecektir. Her okul, proje faaliyetlerini risk altında bulunan öğrencilere göre bireysel öğrenme için gerekli koşulları sağlayacaktır” diye konuştu.