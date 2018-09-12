İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binada çıkan yangını polis söndürdü

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında bulunan bir binada elektrik kontağından çıkan yangını bir polis memuru müdahale ederek söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında bulunan bir binanın duvar kısmında elektrikten dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları ve vatandaşların paniğini fark eden bir polis memuru, müdürlük içerisinde bulunan bir yangın söndürme tüpünü alarak olay yerine koştu. Olay yerine gelen polis memuru alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Polis memurunun göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı hem vatandaşlar hem de bina sakinleri teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.