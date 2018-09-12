Binada çıkan yangını polis söndürdü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında bulunan bir binanın duvar kısmında elektrikten dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları ve vatandaşların paniğini fark eden bir polis memuru, müdürlük içerisinde bulunan bir yangın söndürme tüpünü alarak olay yerine koştu. Olay yerine gelen polis memuru alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Polis memurunun göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı hem vatandaşlar hem de bina sakinleri teşekkür etti.