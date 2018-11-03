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Binadan düşen şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman’da beş katlı binanın en üst katından yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Adıyaman'da beş katlı binanın en üst katından yere düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan Osman Erdinç (61) dengesini kaybedip yere düştü.


Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Osman Erdinç, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı .


Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs kurtarılamadı. Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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