Bingöl Karlıova şehitleri dualarla anıldı

yılında okunan mevlit ile anıldı.

Düzenlenen mevlit programında müftülük görevlileri tarafından, Kur’an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı, milletimizin ve ülkemizin birliği, bütünlüğü ve değerleri uğruna canlarını feda eden Polis Memuru Murat Toprak ve tüm şehitler için dualar edilerek, vatanın ve milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulunuldu.

Okunan mevlidin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Şehit Polis Memuru Murat Toprak’ın babası Ramazan Toprak’a başsağlığı ve sabır diledi.

Beşpınar Sultan Sarayında düzenlenen mevlit programına şehit Polis Memuru Murat Toprak’ın babası Ramazan Toprak ve ailesi, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, şehit aileleri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Mevlit programı, ikram edilen yemek ile son buldu.