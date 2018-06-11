TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Milletvekili Adayı Muhammet Fatih Toprak ve binlerce kişi Kadir Gecesini Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesinin bulunduğu alanda geçirdi. Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesine akın eden vatandaşlar burada dua etti.

Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kadir Gecesinin önemiyle ilgili Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Duru yaptı.

Duru, Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu ve Müslümanların bu geceyi ibadet yaparak geçirmesi gerektiğine işaret etti.

Daha sonra konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, Avrupa ülkelerinde artan İslam karşıtlığı ile ile ilgili konuşarak, Müslümanlara yönelik saldırıları eleştirdi.

Ahmet Aydın, batkının adeta haçlı saldırısı başlatıldığını dile getirdi. Konuşmalar sonrasında Kadir Gecesi’ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş namaz kılıp, dua etti.