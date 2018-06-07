Bir ayda bin 224 mamografi çekimi yapıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve erken tanı faaliyetleri çalışmalarının düzenli olarak sunulması için il merkezinde Sağlıklı Hayat Merkezi kurulduğunu söyledi. Müdür Öz, açılan merkezde gebe bilgilendirme sınıfı faaliyetleri için sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi ve fizyoterapist tarafından sağlıklı iletişim, anneye ve çocuğa yönelik psikososyal destek hizmetleri yürütülmekte olduğunu belirtti. Müdür Öz, “Faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezinde (KETEM) toplumda sık olarak görülen ve erken tanı imkanları ile henüz belirti vermeden tedavisine başlanılarak yüz güldürücü sonuçlar alınan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserlerinin testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. 40 yaş üzeri kadınlarımızı 2 yılda bir mamografi çekimi, 30 yaş üzerindeki kadınlarımızı da her 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırmak üzere KETEM’e bekliyoruz. Kalın bağırsak kanserlerinde sindirim kanalında kanama ilk belirti olup 50 yaş üzeri herkesin en az 2 yılda bir aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezinde gaitada gizli kan tahlillerini düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir. HPV alım sayısı ve gaitada gizli kan alım sayısı ve 2017 yılı aylık çekim sayısı yaklaşık 500 civarında iken, 2018 yılı ilk üç ayında ortalama 630 çekim yapılmış, ayrıca Nisan ayında rekor düzeyde çekim yapılarak Adıyaman’da tek merkezde bin 224 mamografi çekimi gerçekleştirilmiştir. 36 hasta şüpheli olarak tespit edilmiş, tanı için hastanelere yönlendirilmiştir” diye konuştu.