Bir sezonda 25 bin kişi sertifika aldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 2017-2018 eğitim öğretim sezonun mesleki ve teknik, sportif ve kültürel, açık lise ve açık ortaokul alanında bin 480 adet kurs açıldığını ve bu kursa başvuran 26 bin kişiden 25 bininin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Aziz Özbilgiç, halk eğitim merkezlerinin bir ilin müzesi, bir ilin sanat merkezi, bir ilin kütüphanesi, bir ilin spor merkezine benzettiğini dile getirerek, “Halk eğitim merkezi olarak gelen vatandaşlarımızı sanatta tanıştırıyoruz, sporla tanıştırıyoruz, kültürle tanıştırıyor ve o insanlarımıza yönelik kurslar açıyoruz. Bu kurslarda vatandaşlarımıza gerek mesleki konularda gerekse kültürel konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 3 bin 300 tane kurs modülü var. Bizde Adıyaman Halk Eğitim Merkezi olarak vatandaşlarımızın gelen talepler doğrultusunda sınıf açıyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde okuma yazma kursları açıldı. İlimiz genelde 10 bin vatandaşımıza okuma yazma belgesi verdik. Daha çok mesleki anlamda, sportif anlamda kurslar açılıyor. Zabıt katipliği, çağrı merkezi alımlarından dolayı daha çok hızlı klavye, okuma yazma, bilgisayar kurslarına ilgi var. Bunun yanında 1 Temmuz itibariyle okullarımızın tamamında sportif kurslar voleybol, hentbol, basketbol, futbol, yüzme gibi alanlarda kurs açacağız” dedi.

Özbilgiç, yeni bir hizmet ile ilgili ise, “11 Nisan 2018 tarihinde çıkan yönetmelik gereği daha önce bizde kursa gelmiş ve belge almaya hak kazanmış vatandaşlarımız e-devlet şifresi ile internet üzerinden o belgeleri almaya hak kazandığını görebilecekler. Bunun çok güzel hizmet olduğunu belirtmek istiyorum. Vatandaşımız açık lise, açık ortaokulda almış olduğu diplomasını e-devlet şifresini girerek alabilecek” şeklinde konuştu.