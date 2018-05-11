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11 Mayıs 2018 08:24

Biraralık Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Adıyaman Biraralık Ortaokulunun TÜBITAK 4006 Bilim Fuarında birbirinden ilginç projeler sergilendi.

Biraralık Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

11 Mayıs 2018 08:24


Biraralık Ortaokulunun TÜBITAK 4006 Bilim Fuarında 38 proje sergilendi. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı sergi okulun öğrenci korosunun müzik sunumuyla başladı. Açılışa Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, STK temsilcileri, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenci velileri, mahalle muhtarları katıldı.


Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Abdurrahman Yakut yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra davetliler fuarda sergilenen projeleri inceledi. Öğrenciler hazırladıkları projeler ile ilgili bilgi verdi.




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