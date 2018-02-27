‘Birleşmiş Yürekler’ Projesiyle okullar değişiyor

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Gerger Kaymakamlığı Proje ekibi tarafından 1. Dönem uygulanmaya başlanan ‘Birleşmiş Yürekler’ Projesi, 2. Dönemde de kaldığı yerden devam ediyor. Gerger Kaymakamlığı tarafından 20 okulda uygulanacak olan proje şuana kadar 16 okulda uygulandı. Bu eğitim öğretim sezonunda 20 okulda projenin uygulanması hedefleniyor.

Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, proje ile birlikte okullarda güzel değişimler olduğunun altına çizerek, 20 okulda projenin uygulanacağını söyledi.

Kaymakam Kuruca, “Birleşmiş Yürekler Projesi kapsamında şuana kadar 15 okul tamamlandı ve 16. Okulda çalışmalar yapılıyor. Okullar boyanarak, sınıf ortamı proje etkinliklerine hazır hale getiriliyor,. Proje ile kuaförler tarafından öğrencilerin saçları kesiliyor. Sınıfların duvarlarına tablolar asılıyor. Halk Eğitim Merkezi dikiş- nakış kursu hocaları ve öğrencileri tarafından dikilen masa örtüleri ve perdeler dağıtılıyor. Diğer taraftan öğrenciler için sinema ortamı oluşturularak patlamış mısır eşliğinde sinema izleniyor. Yüzen mısırlar ve portakal ile balon patlatma deneyleri, süt ile ebru çalışması ile yeni sanatsal teknikler öğrendikçe çok mutlu oluyor. Öğrencilerimize çeşitli hediyeler veriyoruz” dedi.