"Biruni" konulu panel düzenlendi

Eğitimci İdris Parlak tarafından yönetilen panele konuşmacı olarak Eğitimci Ziya Tepe ve Eğitimci Mehmet Saydam katıldı. Kahta Metem Konferans Salonunda Kur’an tilaveti ile başlayan panelin açılış konuşmasın yapan Eğitimle Diriliş Derneği Başkanı Bilal Akgül, “Kabuktan öze, dıştan içe doğru insan tekamül ettiren, insani hasletlerini geliştiren bir yolculuk için kendi medeniyetimizi, kendi değerlerimizi bilmek bu yolculuğun ilk adımı olarak görülebilir. Ancak medeniyet birikimini, medeniyetinin yetiştirdiği şahsiyetleri bilen, onların düşünce dünyalarının farkında olanlar hem çevrelerini hem de dünyayı tam olarak sağlıklı bir şekilde okuyabilirler” dedi.

Panel yöneticisi Eğitimci İdris Parlak, Belçikalı Ünlü Bilim Tarihçisi George Sarton, Biruni’nin yaşadığı döneme Biruni asrı veya aynı zamanda ona bütün zamanların en büyük bilgini unvanını tereddütsüz kullandığını ifade etti.

Eğitimci Parlak, “Biruninin sahip olduğu araştırma ruhunun yanında dini inançlara samimi bağlılığı, Onun düşüncesinde ilim ile dinin dengeli uyumunu gerçekleştirmiştir. Çok çeşitli dinlerle ve felsefelerle mukayeseli olarak uğraşmasına, Grek, İran ve Hindistan kültürünün belli başlı klasiklerini derinden incelemiş olmasına ve çeşitli pozitif bilim dallarında, çağının standartlarının çok üstünde bir bilgi seviyesine ulaşmış bulunmasına rağmen, haktan ve hakikatten sapmamış, daima samimi bir Müslüman olarak kalmıştır” dedi.

Biruni’nin şahsiyeti hakkında bilgi veren Eğitimci Mehmet Saydam Biruni’nin küçüklüğü ile ilgili kaynaklarda çok ciddi bir bilginin olmadığını dile getirerek, sadece iyi bir geleneksel medrese eğitimi gördüğünü dile getirdi. Eğitimci Saydam, “Bilginler bildiklerini birbirinden gizlemez aksine her şeyi birbirleriyle paylaşırlardı. Kendisinden 7 yaş küçük olan İbni Sina ile Buhara ve Curcan Sarayı’nda ilmi çalışmalar yapmışlardır. Biruni, bilim halkaları bitişik bir zincir gibidir. Bu halkalar birbirlerinin uzantısını ve temelini oluştururlar. Bir bilim dalında uzmanlaşan kimse diğerlerine kolaylıkla ulaşabilir. Bütün bilimlerde asıl olan metot ve yöntemdir. Gözlem, inceleme, deney ve sonuçları birleştirme, sözünü ettiğimiz bilimlerin hepsi için geçerli olan kurallardır” şeklinde konuştu. Biruni’nin ilmi çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Eğitimci Ziya Tepe ise, “Nasıl ki insanın kendisini tanıması ilk ve esas görevi ise Müslümanların kendine ait olan bilim tarihini ve büyük bilginlerini tanıması da başta gelen görevidir. Biz, kendimizde ve neslimizde öz güvenimizi bilginlerimizi tanıyarak oluşturabiliriz. Batılı emperyalist güçler kendilerine ait olan veya sahip olmaya çalışılan buluşları ile bilginlerini hem kendi ülkelerinde hem de dünyada tanıtabilmişlerdir. Bu yol ile insanlara psikolojik baskı ve üstünlük oluşturarak kendilerinden olmayanlarda ikinci sınıf insan bilinçaltı psikolojisi meydana getirerek adeta insanları esir almış ve istismar etmişlerdir. Öyle inanıyorum ki Biruni’yi tek tanıtmak dahi daha önceki bilgilerimizi alt üst ederek zalim ve zorba güçlerin iç yüzlerini bizlere gösterecektir” şeklinde konuştu.

Düzenlenen panele, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.