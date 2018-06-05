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05 Haziran 2018 14:33

Bisikletle reklam ancak böyle olur

Adıyaman’da gönül verdiği partinin onlarca bayrağını bisiklet ile dalgalandıran vatandaş sokak sokak geziyor.

Bisikletle reklam ancak böyle olur

05 Haziran 2018 14:33


Bisikletine metrelerce uzunluğunda su borusunu monte eden ve bu borulara MHP bayrakları ile milletvekili adayı Selim Çakır’ın afişini asan Sinan Çakır’ın bisikleti dikkat çekiyor. Kendisinin milletvekili adayıyla bir akrabalık bağının bulunmadığını ve sadece soyisim benzerliği olduğunu söyleyen Sinan Çakır, borulara 70’in üzerinde bayrak astı. Cadde ve sokaklarda ilerleyen Sinan Çakır’ı ve bisikletini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşların dikkatini çeken Sinan Çakır, açık hava reklamı aracı mobilboard olarak bisikleti kullanıyor.


Adıyaman’ın tüm mahallelerini gezdiğini ve MHP’ye oy istediğini dile getiren Sinan Çakır, “Ben işsiz birisiyim. Önceki gün 1 günlüğüne 60 TL ücret ile çalıştım. Oradan aldığım para ile bu boruları aldım. Bayrakları astım ve geziyorum. Seçim sonuna kadar gezeceğim. Bu iş için kesinlikle para almıyorum. Ben gönül vermişim, hiçbir beklentim yok. Oyumu Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliğinde MHP’ye vereceğim” diye konuştu.




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