İller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ile kardeşlik ruhunun geliştirilmesinin yanı sıra kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla, İçişleri Bakanlığının 180 günlük eylem planı doğrultusunda 21 ilde başlattığı, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Kocaeli ilinden Adıyaman’a gelen 100 kişilik öğrenci kafilesi 4 gün boyunca Adıyamanlı akranlarıyla bir araya geldi.

Öğrenciler Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Kocaeli’den Adıyaman’a gelen öğrencilerle bir araya gelerek, Kocaelili öğrencileri huzur, hoşgörü ve kadim medeniyetler şehri Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “İller arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ‘Biz Anadoluyuz’ projesini çok önemsiyoruz. Bu proje Güneydoğu illerimizden başlanarak doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi kaynaştırma, tanıştırma ve öğrencilerin birbiriyle arkadaşlık ve dostluk kurma projesidir. Proje kapsamında öğrencilerimiz ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini de tanımış oluyor. Bu proje ile öğrencilerimiz 81 ilimizin her biri köşesini tanıyarak, arkadaşlarıyla bir araya gelip, birbirini daha yakından tanıma fırsatı bulmuş oluyor. Adıyaman, insanların birbirini sevgiyle, hoşgörüyle kabullendiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ve kızgınlıkların son derece nadir rastlandığı bir huzur ve hoşgörü kentidir. Kocaeli’nden gelen öğrencilerimiz de burada kaldıkları süre içerisinde bunu çok yakında gözlemleyeceklerdir. Öğrencilerimiz 4 gün boyunca Adıyaman’ın kültürünü ve güzelliklerini yakından tanıyacak ve döndüklerinde de bu güzellikleri gittikleri her yerde anlatarak, Adıyaman’ın fahri tanıtım elçileri olacaktır” diye konuştu.

Kocaelili öğrenciler ise, gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür ederek, memleketlerinden getirdikleri meşhur İzmit Pişmaniyesini hediye etti.