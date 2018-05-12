‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında öğrenciler Balıkesir’e uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı, 50 bin katılımcının Türkiye’nin farklı illerini ziyaret edeceği proje kapsamında Kahta ilçesinde eğitim gören 95 öğrenci Balıkesir’e uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler arasında kardeşlik ruhunun geliştirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında öğrencilere bayrak ve üzerinde ‘Biz Anadoluyuz’ yazılı tişört, çanta ve şapka hediye edildi. Tespit edilen öğrenciler öğrenim gördükleri okulda, öğretmenleri eşliğinde ilçe Belediyesine ait toplu taşıma araçları ile Adıyaman Havaalanına götürülerek Balıkesir’e uğurlandı. Balıkesir’e giden öğrenciler, 4 gün boyunca tarihi ve kültürel alanları gezme imkanına sahip olacak.

Öğrencileri uğurlama töreninde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, Türkiye’nin farklı güzelliklerinin sunulması ve öğrencilerin akranları ile gönül köprüsünün kurulması açısından güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Adıyaman Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk ve öğrenciler katıldı.