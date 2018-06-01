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01 Haziran 2018 10:42

“Biz Birlikte Güçlüyüz” etkinliği devam ediyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü “Biz Birlikte Güçlüyüz” Projesi kapsamında üniversite öğrencileri iftarda buluştu.

“Biz Birlikte Güçlüyüz” etkinliği devam ediyor

01 Haziran 2018 10:42


Terörle Mücadele Daire Başkanlığının onayı ve finansman desteğiyle Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Biz Birlikte Güçlüyüz” isimli proje yürütülüyor. Proje kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Adıyaman Üniversitesinde öğretim gören 500 öğrenciye iftar programı düzenlendi.


İftar programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, emniyet müdürlüğünde görevli müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı.


Protokol mensupları ve öğrenciler sohbet ederek, Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün proje ile ilgili bilgiler verdi.




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