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03 Mayıs 2018 14:50

Böbrek sağlığı ve organ nakli konferansı verildi

Adıyaman Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Topluluğu tarafından "Böbrek Sağlığı ve Organ Nakli" adlı konferans düzenlendi.

Böbrek sağlığı ve organ nakli konferansı verildi

03 Mayıs 2018 14:50


Konferansa konuşmacı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih Yüzbaşıoğlu, KABODER Onursal Başkanı Uzm. Faruk Yıldız ve Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Dilek Soylu katıldı.


Üniversitenin Merkez Külliyesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.


Konferansta konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Dilek Soylu, organ nakli ile ilgili bilgiler verirken organ naklinin toplumsal ve dinsel boyutuna değindi.


Organ naklinin dinen de caiz olduğunun altını çizen Hemşire Soylu, "Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir" dedi.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KABODER Onursal Başkanı Uzm. Faruk Yıldız ise organ bağışının sosyal boyutuna değinerek organ bağışı konusunda halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bahsetti.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih Yüzbaşıoğlu ise konuşmasında böbrek hastalarının çekmiş oldukları sıkıntılar, organ nakli, tedavi süreci ile hastalığın belirtilerinden bahsetti.


Soru cevap kısmı ile devam eden konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz tarafından Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, Uzm. Yıldız ve Hemşire Soylu’ya Üniversitenin Merkez Külliyesi içerisinde adlarına dikilmiş fidan sertifikalarını ve Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerinden Cendere Köprüsünün maketi takdim edildi.




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