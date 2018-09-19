Bölgenin en büyük mozaiği restore ediliyor

Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan ve bölge turizmi için büyük önemi bulunan Perre Antik Kent'te bulunan 155 metrekarelik mozaik restore ediliyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkan ve koruma amaçlı üzeri yeniden kapatılan 155 metrekarelik mozaik, turizme kazandırılıyor. Teknik ekipler mozaik üzerinde restorasyon ve konservasyon işlemi başlattı. Çalışmalar sonrasında bölgenin en büyük mozaiği ziyarete açılarak turizme kazandırılacak. Mozaiğin bölge turizmine büyük katkısının olacağı tahmin ediliyor. M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıkıyor. 2009 yılında yapılan kazılarda ana kaya oyularak yapılan tapınak ve 155 metrekare büyüklüğünde çeşitli figürlerin yer aldığı mozaik bulunmuştu. Mozaik güvenlik ve koruma amaçlı olarak üzerine tekstil malzemesi serilerek, toprakla kapatılmıştı. Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor. 2016 yılında Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları Projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alanı kaplayacak şekilde çelik konsorsiyum yapıldı. İçerisine yürüyüş yolu yapılan mozaikli alandaki çalışmalarda sona gelindi.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri restorasyon ve konservasyon çalışmasına başladı.

M.S. 5. Yüzyıl'a ait olan mozaik ile ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, “2009 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında bir kazı gerçekleştirdik. Bu kazı sonucunda 155 metrekarelik mozaik ortaya çıkartıldı. Bu mozaiğin 125 metrekaresi sağlam olarak ortaya çıktı. Mozaiğin orta sahnesinde asma dalı yaprakları içerisinde otlayan yaban dağ keçisi ve kuş betimleri yer alıyor. Yine dış bordürlere gittiğimiz zaman da kalp motifi üç boyutluk küre motifi ile sekizgen köşeli motifler yer almaktadır. 2016 yılında üzeri çatı sistemi yapılarak, koruması gerçekleştirildi. Şuan ki yapılan işlem ise Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen ekiplerce restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılacak. Bu restorasyon ve konservasyon işlemleri bittikten sonra da ziyaretçiye açılacaktır” diye konuştu.