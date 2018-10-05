Borç batağındaki belediyeye atanan kayyum hizmet seferberliği başlattı

Adıyaman'da kayyuma devredilen borç batağındaki Kömür Belde Belediyesi, dört koldan başlattığı hizmet seferberliği ile vatandaşın yüzünü güldürdü.

Ağustos ayı içerisinde Kömür Beldesi sınırları içerisinde terör olayları yaşanmış, Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka terör örgütüne yardım ve yataklıktan cezaevine gönderilmişti. Yuka'nın yerine ise Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak atandı. Adıyaman'da kayyum atanan tek belediye Kömür Belde Belediyesi oldu.

30 Ağustos tarihinde Kömür Belde Belediyesine kayyum olarak atanan Adem Kaya, hizmete susamış beldeye hizmet için kolları sıvadı. 3 bin 500 nüfuslu beldede kanalizasyonu olmayan, kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmeyen mahallelere ilk kez hizmet gitti. Beldenin dört bir yanında hizmet atağı başlatıldı. Kilitli taş, kanalizasyon ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 1 ayda beldede gözle görülür değişikler oldu. Şu an Mustafa Yücel Özbilgin Mahallesi'nde kanalizasyon, Esence Mahallesi'nde kilitli parke taş, Atatürk Bulvarı'nda ise asfalt çalışması yürütülüyor.

Vatandaşın sıcak ilgisi var

Kayyum Belediye Başkanı Adem Kaya, hizmete susayan beldeye hizmet götürürken diğer taraftan da vatandaşa devletin sıcak yüzünü gösteriyor. Vatandaşlar ile makamında, sokakta, evinde bir araya gelen Adem Kaya, onların sorunlarını dinleyerek belde ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyor. Vatandaşların evlerine konuk olan Adem Kaya, hizmet yapılan yerlere yaptığı gezilerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Belediye borç batağında

Yaklaşık 30 yıldan beri belde olan ve birkaç mahallesine kısmen hizmet giden beldede belediyenin 4.8 milyon TL borcu bulunuyor. Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden aldığı desteklerle beldeye hizmet getiren Kaya, belediye bütçesinden ise esnafa olan borçları ödüyor.

Kayyum Belediye Başkanı Adem Kaya yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Buradaki yatırımlara dört koldan girdik. Bir taraftan kanalizasyon çalışmalarımız devam ederken, diğer tarafta kilitli parke taş döşeme çalışmamız devam etmektedir. Ana arterimizde de asfalt çalışmamız devam ediyor. Kış sezonuna girmeden 2-3 ay içerisinde tüm eksiklikleri gidermeyi planlamaktayız. Daha önce belediyenin de imkanları yetersiz olduğundan dolayı çok fazla bir yatırım gelmemiş. 10 mahallemizden 2-3 mahallede kısmi olarak çalışmalar yapılmış. Biz kalan diğer mahallelerimizde de özellikle de çamur içinde olan ve kanalizasyon hizmeti gitmemiş olan mahallelere hızlı bir şekilde girip hem kanalizasyonu bitirmeyi planlıyoruz hem de vatandaşlarımız çamurdan kurtulsun diye üst yapıdaki kilitli parke çalışmalarını kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaya şunları kaydetti:

"Belediyenin yaklaşık 4.8 milyon TL borcu var. Esnafa da çok borçlar var. Bizim şu an belediye imkanları ile bir yatırım yapma imkanımız olmadığı için asfaltımızı Adıyaman Belediyesine döktürmekteyiz. Kilitli parke konusunda İl Özel İdareden ve Adıyaman Belediyesinden destek aldık. Kömür Beldesinin bütçesinden hiçbir bedel eksilmeden biz buradaki yatırımları gerçekleştirmekteyiz. Kömür Belediyesi gelen paylar ile ise esnafa ve daha önce yapılan işlerle alakalı borçlar var onları ödemekteyiz."

Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin yapılmaya başlandığını söyledi.