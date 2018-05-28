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28 Mayıs 2018 16:31

Bowlingciler elde ettikleri başarıyı Müdür Keleş ile paylaştı

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bowling Genç Erkek Takımı Samsun’da düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling Türkiye Birinciliği Müsabakalarında elde ettikleri başarıyı Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.

Bowlingciler elde ettikleri başarıyı Müdür Keleş ile paylaştı

28 Mayıs 2018 16:31


Samsun’da düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling Türkiye Birinciliği müsabakalarında üstün bir performans göstererek Türkiye şampiyonu olan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bowling Genç Erkek Takımı, Müdür Keleş ile bir araya geldi. Bowling oynarken yaşadıkları mutluluğu ifade eden sporcular Adıyaman’da bu sporun daha fazla yaygınlaştırarak gençlerin bir arada olabilmesi için Müdür Keleş’ten destek istedi. Keleş, “Samsun’da, düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling Türkiye Birinciliği Müsabakalarında üstün bir performans göstererek 23 okul arasından Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlerin spor yaparken aynı zamanda eğlenebildiği bir spor branşı olan bowling ilimizde Gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Zaten sporcularımızın elde ettiği başarı ve sonuçlar ortada ben Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bowling sporcularını elde ettikleri şampiyonluktan dolayı kutluyor başarıların devamının dilerim” diye konuştu.


Müdür Keleş, Şampiyonluk elde eden sporcularla birlikte sohbet ederek onlara tişört ve şapka hediye ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.




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