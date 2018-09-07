Boyner 119’uncu mağazasını Adıyaman’da açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu mağaza ile marka Türkiye genelinde 119 noktaya ulaştı.

Türkiye’nin en yaygın ve en bilinen perakende markalarından biri olan Boyner, mağaza sayısını artırdı. Bu hamle ile şirket spor mağazasını anlamında 10’uncu, genel kategoride ise 119’uncu şubesini hizmete aldı. Yapılan şirket açıklamasına göre bahsi geçen mağazada, spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği spor ayakkabılar, eşofmanlar, taytlar ve sportif üstler farklı markalardan zengin bir seçki ile sunuluyor. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra yerli ve yabancı ünlü futbol kulüplerinin formaları, ayrıca futbol ayakkabıları ve basketbol ayakkabıları sporseverleri bekliyor.