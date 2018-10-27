Boynukara'dan “Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi ve İslamofobi” konferansı

AK Parti Eski Milletvekili Adnan Boynukara, “Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi ve İslamofobi” konulu konferans verdi.

Şehir Akademisi 5. Dönem konferanslarının ilkini AK Parti Eski Milletvekili Adnan Boynukara verdi. Belediye Konferans Salonunda verilen konferansın açılışını Şehir Akademi Koordinatörlerinden Mirza Gökdemir yaparak, Şehir Akademi ile ilgili bilgiler verdi.

Avrupa'da ki İslam ve Müslüman karşıtlığı ile ilgili bilgiler veren Adnan Boynukara, İslamofobi'nin psikolojik bir durum olduğunu aktardı.

Boynukara konuşmasında, “Batıda yapılan araştırmalar, karşıtlığın,düşmanlığın, yoğunluklu olarak 5 farklı şekilde kendini gösterdiğini açıklar. Önyargı, dışlama, ayrımcılık, nefret ve şiddettir. Bu tutumların hiç birisi korku sonucu ortaya çıkmış davranışlar veya tutumlar değildir. Bunların tümü bilinçli bir biçimde ortaya çıkan durumlardır. Dolayısıyla karşılaştığımız durum, İslamofobi kavramının birebir kelime anlamının ötesinde, çok daha derin sosyal, siyasal, psikolojik ve kültürel bir içeriğe, geçmişe sahiptir. Çünkü mesele basit bir korkudan farklı olarak, bütün bir medeniyete dine, düşünceye ve topluluklara yönelik çok boyutlu bir nefreti ve şiddeti kapsamaktadır” dedi.

Boynukara, “O nedenle, biz konuyu İslam ve Müslüman karşıtlığı olarak somutlaştırıyoruz. ‘Aşırı Sağ' ifadesi ise İslamofobi kavramını daha da yumuşatmak ve olayı sadece siyasal bir zemine çekmek için üretilen bir kavramdır. Siyasal bir ekol olarak aşırı sağcılar, sadece Müslümanları hedefe alıyorsa konu farklılaşır. Aşırı sağ ile İslamofobi arasında fark olmadığının en temel göstergesi, saldırılara hedef olan kitledir. Veriler incelendiğinde, bu tür kesimlerin hedefinin İslam'ı yansıtan görünür işaretler ve bu işaretleri taşıyan bireyler olduğu görülür. Bu kesim camiler, mescitler, başörtülü kadınlar, namaz kılanlara saldırıyor. Bunlar, farklılığı somutlaştıran ve karşıdakinin kimliğini ortaya koyan göstergeler. Bu anlamıyla da, aşırı sağ ile islamofobi arasında fark yoktur. İkisi de İslam ve Müslüman karşıtlığının ortaya çıkmış, farklı görünen halleridir. İslam ve Müslüman karşıtlığının tarihi arka planı olduğunu çok iyi biliyoruz. İnançlar üzerinden üretilen bir karşıtlık ve düşmanlık vardı. Ancak tarihte, bugünkü anlamıyla bir karşıtlıktan bahsetmek oldukça zor. Tarihte olmayıp, bugün var olan iki konu var. Birincisi dünya küreselleşti, ilişkiler çeşitlendi, hatta ilişkiler iç içe geçti, toplumlar birlikte yaşamaya başladı, temaslar arttı. İkincisi tarihte sınırlar netti ve din kaynaklı düşmanlık, ağırlıklı olarak devletlerin veya devletlerin yan örgütlenmeleri üzerinden düşmanlıklar cereyan ediyordu. Bugün ise devletlerin farklı araçlarla ortaya çıkardığı, ürettiği ve sonra kendilerini kenara çekerek, insanları birbirine düşürerek seyirci oldukları bir düşmanlık var” ifadelerini kullandı.

Konferansa Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.