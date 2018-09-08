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08 Eylül 2018 15:55

Bu fakültede staj burs ve iş garantili

2018-2019 eğitim öğretim yılı başında hizmete girecek olan Adıyaman’ın Besni Mehmet Erdemoğlu Fakültesi öğrencileri hem burslu, hem de iş garantili okuyacak.

Bu fakültede staj burs ve iş garantili

08 Eylül 2018 15:55


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan yapan Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, “Merinos A.Ş. olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında Besni Mehmet Erdemoğlu Fakültesi hizmete sunulacaktır. Fakültemize bu yıl için ilk planda tekstil mühendisliği ve işletme bölümünden öğrenci alımı yapılacaktır. Bu bölümlerde okuyacak öğrencilerimize burs ve iş imkanı sağlamayı düşünüyoruz. Bu kapsamda 20’ye yakın öğrencimize burs vermeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra işletmelerimizde staj imkanı sağlayarak, hem teorikte, hem de pratikte başarılı öğrencilerimizin bir kısmını işe alacağız" dedi. Fakültenin bir an önce eğitim öğretime başlaması için özel çaba sarf ettiklerini söyleyen Erdemoğlu, "Adıyaman Üniversitesi ile özel bir protokol imzaladık. Bu protokol doğrultusunda fakültemize kayıt yaptıran ilk 50 öğrenciden 25 kişiye aylık bin TL, 2’nci 25 kişiye ise aylık 500 TL burs vereceğiz” diye konuştu.




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