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24 Ağustos 2018 15:43

Bu kez ceza değil kutlama için durdurdular

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik ekipleri tarafından kurulan kontrol noktasında durdurulan sürücülere bu kez ceza yazılmadı.

Bu kez ceza değil kutlama için durdurdular

24 Ağustos 2018 15:43

Ekipler, sürücülere çikolata ikram edip, bayramını kutladı.


Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde, bayram tatili süresince meydana gelebilecek kazaları önlemek, sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak adına ilçenin giriş ve çıkışlarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda durdurulan sürücülere,bu kez ceza yazmayan polis ekipleri, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Sürücülerin bayramını da kutlayan ekipler, hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve kavşaklara yaklaşırken hızın azaltmaları gibi konularda uyarılarda bulundu.


Sürücüler ise polislerin bayram uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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