Buğday hasadı devam ediyor

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, merkeze bağlı Güzelyurt ve Paşamezrası köylerinde buğday hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek görüştü.

Buğdayın verimi ve hasat hakkında üreticilerden bilgi alan İl Müdürü Adil Alan, "Ekmek soframızın vazgeçilmez yiyeceğidir. Buğday üretiminin az olduğu senelerde buğday ve ekmek fiyatlarında hızlı artışlar yaşanmaktadır. Bu durum toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle buğday ülkemiz için stratejik üründür" dedi.

Adıyaman’ın hububat üretiminde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İl Müdürü Alan, "2018 yılında ilimizde yaklaşık olarak 665 bin 635 dekarda buğday, 582 bin 252 dekarda arpa olmak üzere 1 milyon 247 bin 778 dekarda hububat, 27 bin 970 dekarı mercimek ve 259 bin 913 dekarı nohut olmak üzere 287 bin 883 dekarda bakliyat üretim alanı var. Hububatta verim ise kuru alanlarda 250-450 kg/da., sulu alanlarda ise 350-650 kg/da aralığındadır. 2018 yılında da buğday verimi ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde oluşturulan ekiplerle hastalık ve zararlı mücadelesinin yanında biçerdöver kontrollerinde de dane dökümünün önlenmesi çalışmalarıyla birlikte 2. ürün için zaman kazanılmak amacıyla anız yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda devam etmektedir. Süne çekiliş mücadelesine ve anız yangınlarının önlenmesi çalışmalarının hasattan sonra da devam edecek. Özellikle son günlerde ilimizde şiddetli yağış ve doludan etkilenen ve zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini ileterek ürünlerini sigortalatmalarının önemini hatırlatarak, çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.