Bulduğu parayı fark ettirmeden cebine koydu

Olay Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadan çektiği parayı cebine koyan bir vatandaş daha sonra bu parayı bankanın önünde düşürdü. Bir süre sonra bisikletiyle Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen bisikletli bir vatandaş parayı görerek durdu. Bisikletinden inen ve iki metre geri gelerek parayı alan şahıs çevresindeki hiç kimseye fark ettirmeden payı cebine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Parayı düşürdüğü fark eden şahıs daha sonra banka önüne gelerek cadde ve kaldırımda parasını aradı ancak, parayı bulamadığı için oradan uzaklaştı. Parasını düşüren şahsın cadde üzerindeki esnafa bin TL’sini kaybettiğini ve parayı bulan kişinin olup olmadığını sorduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili polis ve belediye ilan bürosuna herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.