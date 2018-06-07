Bülent Tezcan: “CHP hayır kurumu değil, emanet oyumuz yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Adıyaman’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, seçim karargah binasında düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “HDP’nin barajı aşması için CHP’nin destek verip vermeyeceği” yönündeki sorusuna, “CHP hayır kurumu değil” cevabını verdi.

CHP Genel başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklamasında, “Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partidir, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara talip bir partidir. Hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmeninin oyunu alır, kendi programıyla oyunu alır. Bizim burada aslan gibi milletvekili adaylarımız var. Onlar parlamentoda Adıyaman’ın derdini gelecekler, anlatacaklar. Biz bir fazla milletvekili çıkarmanın peşindeyiz. O yüzden hiçbir yere verilecek emanet oyumuz yoktur. Biz hayır kurumu değiliz, herkes bunu böyle bilsin. Kaldı ki ben HDP’nin baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Tezcan, Türkiye’de 16 milyon yoksulun olduğunu ve insanların yoksulluk ve geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, 24 Haziran’da vatandaşların hükümete sandıkta cevap vereceğini söyledi.

Tezcan, daha sonra seçim karargahında partililere yönelik yaptığı konuşmasında ise Adıyaman halkının en önemli geçim kaynağı olan tütün konusunda iktidarı eleştirdi. Tezcan, “İktidar partisinin yaptığı ilk iş kolları sıvamış, Adıyaman’da tütün ticaretini nasıl bitirebilirim diye tütüncüye hapis cezası getirmiş. Adıyamanlı hemşerilerim, dönüp bakacak. Bir tarafta Adıyaman tütün ticaretine hapis cezası veren bir iktidar milletvekilleri, bir tarafta da tütün çiftçisinin yanında olan CHP milletvekilleri var. Bir karar vereceksiniz, kendinizden yana olanı tercih edeceksiniz ve sandıkta destek vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, milletvekili adayları Abdurrahman Tutdere, Hakan Kılınç, Mahmut Nedim Evli, Songül Varki Yıldırım ve Müslüm Aslanoğlu, Tezcan’a eşlik etti.