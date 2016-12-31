Büro Memur-Sen temsilciler toplantısını gerçekleştirdi

Büro Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği tarafından temsilciler toplantısı gerçekleştirildi.

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin’in başkanlığında ki toplantı Adıyaman il merkezi ve ilçelerdeki kurum temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, terör olaylarını kınayarak şehitlere rahmet diledi.

Büro memur-Sen’in kuruluş aşamasından bahseden Kadir Özşahin, sendika olarak üyelerine sağladıkları imkanları anlattı.

Kadir Özşahin, “Adıyaman’da yapılması gereken etkinlikler ve faaliyetlerimiz şube yönetimimiz ve temsilcilerimizle birlikte istişare ederek daha farklı etkinlikler yapılması ve çalışmalarımız devam edecektir. Biz ilimizde sorunların çözümü için ve sendikamızın bir adem daha ileriye gitmesi için elimizi değil bütün bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Teşkilat mensuplarımızın sorunlarını çözme noktasında canla başla çalışacaklarına inanıyoruz. Önümüzde 2017 yılı toplu sözleşmesi var. Söz konusu sözleşmede kurumlarımızın sorunlarını tek tek çözme noktasında azami gayret gösterilmelidir. Bu fedakar ve cefakar dava adamlarının sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmaları için gecelerini gündüzüne katmalarını huzurunuzda kendilerinden talep ediyorum. Teşkilat olarak bireysel çıkarlar peşinde koşan değil, kurumsal çıkarlar peşinde koşan genel merkez ve taşra teşkilatı istiyoruz. Kısır çekişmelerle sen-ben kavgaları ile bu teşkilatın hedeflerine ulaşamayacağına inanıyoruz” dedi.