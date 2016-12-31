Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:27

Büro Memur-Sen temsilciler toplantısını gerçekleştirdi

Büro Memur-Sen temsilciler toplantısını gerçekleştirdi

31 Aralık 2016 15:27

Büro Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği tarafından temsilciler toplantısı gerçekleştirildi.
Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin’in başkanlığında ki toplantı Adıyaman il merkezi ve ilçelerdeki kurum temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, terör olaylarını kınayarak şehitlere rahmet diledi.
Büro memur-Sen’in kuruluş aşamasından bahseden Kadir Özşahin, sendika olarak üyelerine sağladıkları imkanları anlattı.
Kadir Özşahin, “Adıyaman’da yapılması gereken etkinlikler ve faaliyetlerimiz şube yönetimimiz ve temsilcilerimizle birlikte istişare ederek daha farklı etkinlikler yapılması ve çalışmalarımız devam edecektir. Biz ilimizde sorunların çözümü için ve sendikamızın bir adem daha ileriye gitmesi için elimizi değil bütün bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Teşkilat mensuplarımızın sorunlarını çözme noktasında canla başla çalışacaklarına inanıyoruz. Önümüzde 2017 yılı toplu sözleşmesi var. Söz konusu sözleşmede kurumlarımızın sorunlarını tek tek çözme noktasında azami gayret gösterilmelidir. Bu fedakar ve cefakar dava adamlarının sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmaları için gecelerini gündüzüne katmalarını huzurunuzda kendilerinden talep ediyorum. Teşkilat olarak bireysel çıkarlar peşinde koşan değil, kurumsal çıkarlar peşinde koşan genel merkez ve taşra teşkilatı istiyoruz. Kısır çekişmelerle sen-ben kavgaları ile bu teşkilatın hedeflerine ulaşamayacağına inanıyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç