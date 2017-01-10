Buzlanan yolda kayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda otomobilin buzlanan yolda kayarak bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Güneş idaresindeki 02 KL 101 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında buzlanan yolda kayarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Abdulkadir Güneş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.