Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:05

Bylock kullanan 6 kişi tutuklandı

Adıyaman’da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu ve gizli yazışma programı Bylock’u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklandı.

Bylock kullanan 6 kişi tutuklandı

20 Eylül 2017 11:05


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 32 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve sorgulamaları tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 10’unun tutuklanmasının ardından 12 kişi daha önceki gün adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen kişilerden 1’i savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Mahkeme 11 kişiden 6’sının tutuklanmasına, 5’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.


Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç