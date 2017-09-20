Bylock kullanan 6 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 32 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve sorgulamaları tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 10’unun tutuklanmasının ardından 12 kişi daha önceki gün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen kişilerden 1’i savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme 11 kişiden 6’sının tutuklanmasına, 5’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.