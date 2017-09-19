Bylock kullanan FETÖ/PDY zanlıları adliyeye sevk edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün 7 ilde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında 32 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’de Bylock kullandığı iddia edilen 40 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 13’ü geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmişti. 13 kişiden 10’u ise tutuklanmıştı.

Sorgulamaları tamamlanan 12 kişi daha adliyeye sevk edildi. Halen aktif çalışan öğretmen, sağlık çalışanları, emekli 2. sınıf emniyet müdürü, mahrem imam eşleri, eski polis eşleri, askeri öğrenci sorumluları, talebe mesullerinin yer aldığı 5’i kadın, 7’si ise erkek olmak üzere 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.