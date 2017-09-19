Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 11:18

Bylock kullanan FETÖ/PDY zanlıları adliyeye sevk edildi

Örgütün gizli yazışma programı Bylock kullandığı iddia edilen ve 7 ilden toplam 32 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında 12 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Bylock kullanan FETÖ/PDY zanlıları adliyeye sevk edildi

19 Eylül 2017 11:18


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün 7 ilde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında 32 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’de Bylock kullandığı iddia edilen 40 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 13’ü geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmişti. 13 kişiden 10’u ise tutuklanmıştı.


Sorgulamaları tamamlanan 12 kişi daha adliyeye sevk edildi. Halen aktif çalışan öğretmen, sağlık çalışanları, emekli 2. sınıf emniyet müdürü, mahrem imam eşleri, eski polis eşleri, askeri öğrenci sorumluları, talebe mesullerinin yer aldığı 5’i kadın, 7’si ise erkek olmak üzere 12 kişi adliyeye sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç