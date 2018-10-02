Çadır kentte çalışan güvenlik görevlileri mağduriyetini dile getirdi

Adıyaman'da çadır kentin kapatılmasıyla başka illere ataması yapılan güvenlik görevlileri, mağdur olduklarını dile getirdi.

Çadır kentteki güvenlik görevlileri çadır kent kapatılmasıyla birlikte başka illere ataması yapıldı. Ataması yapılan güvenlik görevlileri Adıyaman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, mağduriyetlerini dile getirdi.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya'ya mağduriyetlerini dile getiren güvenlik görevlileri, 250 güvenlik görevlisinin bu mağduriyeti yaşadıklarını ifade edildi.

Güvenlik görevlileri, aldıkları ücret ile başka kentlerde geçinmenin çok zor olacağını belirterek, kendi memleketlerinde başka kurumlarda görev almak istediklerini aktardı.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya ise, güvenlik görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililer ve siyasilerle görüşeceğini ifade etti.