Çadır kentte çocuk şenliği düzenlendi

Çocuk Şenliğine Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kurkut, Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Mehmet Yelken, Merkez Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden gençlik liderleri, çok sayıda idareci, öğretmen, veli ve öğrenci katıldı.

Şenlikte Türk Hava Kurumundan Mehmet Kılıç, yamaç paraşütü ile çok güzel bir gösteri yaptı. Gençlik liderleri farklı etkinliklerle çocuklara güzel oyunlar sergiledi. Programın sonunda Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu iş birliğinde açılan kursun sertifikaları dağıtıldı. Suriyeli gençlerin halay coşkusu görülmeye değerdi.

Şenlikte konuşan Vali Yardımcısı Yasin Yunak, “Gözümüzün nuru sevgili çocuklar. Sizler burada bizim misafirimiz değil artık çocuklarımızsınız. Bu şenlik sizin için bir anı olarak hafızanızda kalacaktır. İnşallah en kısa zamanda savaş biter ve kendi ülkelerinizde yapacağınız şenliğe bizi davet edersiniz bizde seve seve geliriz. Size tüm imkânlarımızı seferber etmekten son derece mutluyuz. Model uçak kursunu bitiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gökyüzünde savaş uçakları uçmasın. Turist taşıyan, misafir taşıyan, bilimsel çalışmalar için uçan uçaklar uçsun istiyoruz. Bu şenlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.