Çadır kentte destekleme kursları

Öğrencilerle bir araya gelen Müdür Kızılkaya, öğretmenler ve okul idarecilerinden verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Müdür Kızılkaya, kurslarla beraber sosyal ve sportif etkinliklere de yer verilmesi, müsabakalar düzenlenmesi ve okul sınıf duvarlarının bir kompozisyon bütünlüğünde planlanarak resim eğitici yazılar ve görsel şekillerle daha ilgi çekici bir ortam oluşturacağını ifade etti. Müdür Kızılkaya aynı zamanda inşaatı devam eden 23 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu. Müdür Kızılkaya, okul yapımının bitmesiyle normal eğitime geçileceği ve öğrencilerin daha rahat bir ortamda okullarına devam edeceklerini söyledi.

İlkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ve İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin aldıkları kurslarla yıl sonuna kadar 300 saatlik bir eğitimle Türkçe, Matematik derslerindeki eksikliklerin tamamlanması hedefleniyor