Çakırhüyük ÇPAL´den Halep’e yardım

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Ç.P.A.L okul idaresi, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri "Adıyaman’dan Halep’e Yol Aç" yardım kampanyası kapsamında büyük emek, gayret ve özenle hazırlanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla yetkililere ulaştırıldı.

Yardım kampanyası ile ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Kızıl, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu geliştirmek amacıyla yaptığımız bu etkinliğimizde gayet olumlu sonuçlar almış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin duyarlılığı artarken bu duyarlılığa vatandaşlarımızda dahil olmuş ve toplum olarak birlik ve beraberliğin önemini anlamış bulunmaktayız. Yardım toplama kampanyası esnasında Camuşçu köyü sakini Adnan Karakuş kendisine yardım talebi için giden öğrencilerimize o anda üzerinde bulunan kabanı çıkarıp vermesi ile öğrencilerimizin çoğu biriktirdikleri harçlıklarını Halep için vermesi Çakıröyük ÇPAL olarak ne kadar önemli bir etkinlik yaptığımızı göstermiştir. Emeği geçen bütün öğrencilerime, arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.