Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 11:10

Çakırhüyük ÇPAL´den Halep’e yardım

Çakırhüyük ÇPAL´den Halep’e yardım

24 Aralık 2016 11:10

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Ç.P.A.L okul idaresi, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri "Adıyaman’dan Halep’e Yol Aç" yardım kampanyası kapsamında büyük emek, gayret ve özenle hazırlanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla yetkililere ulaştırıldı.
Yardım kampanyası ile ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Kızıl, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu geliştirmek amacıyla yaptığımız bu etkinliğimizde gayet olumlu sonuçlar almış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin duyarlılığı artarken bu duyarlılığa vatandaşlarımızda dahil olmuş ve toplum olarak birlik ve beraberliğin önemini anlamış bulunmaktayız. Yardım toplama kampanyası esnasında Camuşçu köyü sakini Adnan Karakuş kendisine yardım talebi için giden öğrencilerimize o anda üzerinde bulunan kabanı çıkarıp vermesi ile öğrencilerimizin çoğu biriktirdikleri harçlıklarını Halep için vermesi Çakıröyük ÇPAL olarak ne kadar önemli bir etkinlik yaptığımızı göstermiştir. Emeği geçen bütün öğrencilerime, arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç