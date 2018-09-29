Çakmakla oyun yangına neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çakmakla oynayan küçük çocuk ev yangınına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Suriyeli vatandaşların oturduğu tek katlı evde akşam saatlerinde alev çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan araştırmada yangının evde oturan ailenin küçük çocuğunun çakmakla oyun oynadığı sırada perdelerin tutuşup alevlerin diğer eşyalara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangında Ahmet Suavi ve Bedir Hıdır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.