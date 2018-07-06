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06 Temmuz 2018 10:33

Çalıntı kablolarla jandarma ekiplerine yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2 şahıs kurumlara ait çalıntı telefon ve elektrik kabloları ile yakalandı.

Çalıntı kablolarla jandarma ekiplerine yakalandılar

06 Temmuz 2018 10:33


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durumundan şüphelenilen M.G., ve M.K., isimli şahısların GBT sorgulamaları ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda şahısların içerisinde bulundukları araçta çalıntı telefon ve elektrik kabloları ele geçirildi. Ele geçirilen kablolara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan gözaltına alınan şahısların hurdacı olduğu kabloları ise bir başkasından satın aldıkları iddia edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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