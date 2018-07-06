Çalıntı kablolarla jandarma ekiplerine yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durumundan şüphelenilen M.G., ve M.K., isimli şahısların GBT sorgulamaları ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda şahısların içerisinde bulundukları araçta çalıntı telefon ve elektrik kabloları ele geçirildi. Ele geçirilen kablolara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan gözaltına alınan şahısların hurdacı olduğu kabloları ise bir başkasından satın aldıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.