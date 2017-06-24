Çalıntı motosiklet kaza yapmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bahçecik Mahallesinde bulunan TOKİ’lerde Sabri Altın’a ait park halindeki 02 FN 872 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Çalınan motosiklet Sitilce Mevkinde kaza yapmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan polis ekipleri kaza yapan motosiklet üzerinde ve çevresinde de kan izlerine rastladı. Polis ekipleri önce motosikleti çalan daha sonra kaza yaparak çalıntı motosikleti bırakıp kaçan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.