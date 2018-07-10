Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 10:46

Cami tuvaletinde eroin operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman’da, Yunus polis ekipleri tarafından cami tuvaletine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Cami tuvaletinde eroin operasyonu: 2 gözaltı

10 Temmuz 2018 10:46

Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilip 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir caminin tuvaletinde eroin tüketildiğine dair bilgi alan Yunus polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen caminin tuvaletine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında tuvalet içerisinde bulunan O.K., ile M.B., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ise üst aramalarında 15 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç