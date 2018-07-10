Cami tuvaletinde eroin operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilip 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir caminin tuvaletinde eroin tüketildiğine dair bilgi alan Yunus polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen caminin tuvaletine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında tuvalet içerisinde bulunan O.K., ile M.B., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ise üst aramalarında 15 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.