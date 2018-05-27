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27 Mayıs 2018 14:13

Camide bulunan banklar yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Emine Uyumaz Camiinin yıpranan bankları yenilendi.

Camide bulunan banklar yenileniyor

27 Mayıs 2018 14:13


Adıyaman il merkezi genelinde cami, okul ve türbelerin bankalarını bir bir yenileyen Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bankları yıpranan Emine Uyumaz Camisinin de banklarını yenileyip, cami etrafında bakım ve temizlik çalışması yaptı.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, il merkezindeki tüm okul, cami ve diğer ibadethanelerin banklarının rutin bir şekilde yenilendiğini, amaçlarının daha temiz ve güzel bir Adıyaman olduğunu söyledi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cami cemaati ise Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.




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