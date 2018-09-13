Camide uyuyan vatandaşın yanına sürünerek gidip telefonunu çaldı

Adıyaman'da bir camide namaz kılıp daha sonra uyuyan vatandaşın yanına sürünerek yaklaşan şahıs, cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Ulu Camii'ye giden Muhammed H. namaz kıldıktan sonra uyudu. Muhammed H.'nin uyuduğunu fark eden A.B.. isimli şahıs, sürünerek yanına yaklaştı. Muhammed H.'ye ait cep telefonunu gözüne kestiren A.B., cep telefonu alarak önce bir süre kurcaladı. Telefonu inceleyen A.B., daha sonra telefonu cebine koyarak hiç bir şey olmamış gibi camiden ayrıldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası telefonunun çalındığını fark eden Muhammed H., polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şahsı aramaya başladı. A.B. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. A.B. emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.