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Caminin kubbesinden düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da cami inşaatının kubbe kısmından düşen işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da cami inşaatının kubbe kısmından düşen işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaat halindeki caminin kubbe kısmında çalışan inşaat ustası Yaşar Şimşek dengesini kaybederek inşaatın birinci katına düştü. Şimşek'i fark eden inşaat çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek'in düştüğü noktaya ulaşamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde Şimşek, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alınarak ambulansa bindirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Yaşar Şimşek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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