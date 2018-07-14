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14 Temmuz 2018 21:56

Çamura saplanan yavru ceylanı kamyon şoförü kurtardı

Malatya’nın Erkenek Mahallesinde bulduğu yavru ceylanı evinde bakımını yapan kamyon şoförü daha sonra ceylanı yetkililere teslim etti.

Çamura saplanan yavru ceylanı kamyon şoförü kurtardı

14 Temmuz 2018 21:56


Gölbaşı Erkenek arasında yapılan tünelin inşaatında çalışan kamyon şoförü Hüseyin Salman, şantiyeye giderken yol kenarında çamura saplanmış yavru bir ceylan gördü. Yavru ceylanı alarak Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyündeki evine götüren Hüseyin Salman, yavru ceylanı süt ile besledi. Ceylanı yıkayan ve üzerindeki keneleri ayıklayan Hüseyin Salman, ertesi gün yavru ceylanı Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etti.


Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yavru ceylanı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edeceği öğrenildi.




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